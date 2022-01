Heute bei Steinhoff Gewinne mitnehmen?

Steinhoff schie?t heute kr?ftig nach oben. Schlie?lich h?pft der Kurs satte rund f?nf Prozent nach oben. Damit valutiert der Titel nun bei 0,28 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien er?ffnen f?r 2022 die gr??ten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie zu Jahresbeginn ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit gro?en Spr?ngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund zehn Prozent. Dieses Top liegt bei 0,31 EUR. Der Kursverlauf von Steinhoff verspricht also spannend zu werden.

Wer die ?bergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus diesem Blickwinkel ist n?mlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 0,14 EUR steht. Die Wahrscheinlichkeit f?r steigende Kurse ist in Aufw?rtstrends nun einmal h?her, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.