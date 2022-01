Heute bei Steinhoff Kasse machen?

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Steinhoff-Aktion?ren zu h?ren. Bei einem Anstieg der Aktie um rund vier Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 0,29 EUR. ?bernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Diese Rallye l?sst die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den n?chsten Widerstand heran. Schlie?lich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund sechs Prozent. Bei 0,31 EUR liegt dieses Hoch. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, k?nnen sich Langfrist-Anleger ein L?cheln nicht verkneifen. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 0,14 EUR komplett gr?nes Licht. Steinhoff liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufw?rtstrends quasi unbegrenzt ist.

