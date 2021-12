Heute Build Your Dreams kaufen?

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Build Your Dreams in den heutigen Handel. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. ?bernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Build Your Dreams, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn eine wichtige Unterst?tzung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Bei 31,12 USD liegt dieser Haltegriff. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn diese Linie verl?uft bei 29,88 USD, sodass f?r Build Your Dreams Aufw?rtstrends gelten. Build Your Dreams liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufw?rtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Sind das bei Build Your Dreams jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

[DEBUG INFO]

Name: Build Your Dreams

W?hrung: USD

Wert: 34,30

Letzter Schlusswert: 33,43

Differenz zum Vortag in Prozent: 2,60

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 2,60

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 10,22

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund zehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 18,43

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund achtzehn

Mittelwert der letzten 200 Tage: 29,88

Mittelwert der letzten 50 Tage: 37,49

4-Wochen-Tief: 31,12

4-Wochen-Hoch: 40,62