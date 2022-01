Heute Build Your Dreams kaufen?

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Build Your Dreams den heutigen Handel. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund sechs Prozent gehandelt. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Das gro?e Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Dieses Hoch verl?uft bei 35,75 USD. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wer die ?bergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Denn demnach sind f?r Build Your Dreams Aufw?rtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 30,54 USD eingependelt hat. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kr?ftig an Fahrt.

