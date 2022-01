Heute Nordex kaufen?

Nordex springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Bei einem Anstieg der Aktie um rund vier Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Durch diesen R?cksetzer sind die Anteilsscheine jetzt f?r 14,06 EUR zu haben. Ist das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Am Himmel der Charttechniker ?berwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterst?tzung. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 13,36 EUR markiert. Der Kursverlauf von Nordex verspricht also spannend zu werden.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 17,06 EUR, womit sich Nordex in Abw?rtstrends befindet. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abw?rtstrends durchaus mal explodieren k?nnen.

