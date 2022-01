Heute Paion kaufen?

Paion katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Schlie?lich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund drei Prozent. Der Preis f?r ein Papier betr?gt damit nun 1,62 EUR. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn Paion ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 1,60 EUR ausgelotet. Bei Paion d?rfte es also in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Von dieser Warte aus sind n?mlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 1,74 EUR verl?uft. Aber die B?ren m?ssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abw?rtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

