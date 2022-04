Home Depot mit ordentlich Feuer!

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Home Depot den heutigen Handelstag. Das Kurstableau weist n?mlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 310,28 USD. Ziehen sich die B?ren nun komplett zur?ck und ?berlassen den Bullen das Feld? Trading-Idee f?r spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Home Depot den heutigen Handelstag. Das Kurstableau weist n?mlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 310,28 USD. Ziehen sich die B?ren nun komplett zur?ck und ?berlassen den Bullen das Feld?

Trading-Idee f?r spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit er?ffnen sich f?r zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten f?r Sie zusammengestellt. Hier geht?s zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Home Depot der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Home Depot-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker ?berwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit m?glich. Dieser Tiefpunkt liegt bei 293,59 USD. Der Kursverlauf von Home Depot verspricht also spannend zu werden.

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, m?ssen aktuell die 200-Tage-Linie f?rchten. Da dieser Indikator bei 349,87 USD notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Aber die B?ren m?ssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abw?rtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

Tipp f?r spekulative Anleger: Die Energiekrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine l?sst die Aktien von Produzenten Alternativer Energien regelrecht explodieren. Die Titel mit den gr??ten Gewinnchancen haben wir f?r Sie jetzt exklusiv zusammengefasst! Hier geht’s zum Gratis-Download.

Die gro?e Home Depot-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Home Depot Home Depot Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Home Depot-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Home Depot mit ordentlich Feuer! appeared first on Anlegerverlag.