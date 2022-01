Intel das war erst der Anfang!

Intel ist heute im Bullenmodus. Schlie?lich sind die Aktien aktuell rund f?nf Prozent teurer als gestern. Aktuell kostet der Titel damit 55,70 USD. Ist das der Beginn der n?chsten Aufw?rtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den hei?en Stein?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Intel der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Intel-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund eins Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 56,03 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Anleger, die von Intel ?berzeugt sind, k?nnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endg?ltige Signal abwarten. Schlie?lich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. F?r alle, die bei Intel ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich R?ckenwind.

Fazit: Wie geht es bei Intel jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

