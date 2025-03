19.03.2025 - 00:00 Uhr IW mahnt Reformen am Arbeitsmarkt und in der Verwaltung an

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat nach dem Bundestagsbeschluss zur Ausweitung der Staatsverschuldung als nächsten Schritt Strukturreformen angemahnt. "Es kommt nun darauf an, bei Strukturreformen den gleichen Mut und die gleiche Konsequenz zu zeigen. Heute sind die notwendigen Bedingungen geschaffen worden, jetzt geht es um die hinreichenden", sagte Hüther der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Dazu gehörten Reformen am Arbeitsmarkt, im Sozialsystem und in der Verwaltung. Die Chance für einen Neustart der deutschen Politik sei jetzt gegeben. "International geben wir das wichtige Signal der Handlungsfähigkeit für Verteidigung und Wachstum", sagte Hüther.