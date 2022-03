Jetzt bei Ballard Power Gewinne realisieren?

Ausschlie?lich gr?ne Vorzeichen sind heute bei Ballard Power zu erkennen. Der Kurs verzeichnet schlie?lich ein Plus von rund zwei Prozent. Damit kostet der Titel nun 10,45 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit er?ffnet.

V?llig anders pr?sentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus katapultiert die Aktie n?mlich bis an ein wichtiges Top. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund neun Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 11,35 EUR. Bullen und B?ren k?mpfen also mit harten Bandagen.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Schlie?lich gibt es Puts heute noch einmal deutlich g?nstiger. Wer von Ballard Power ohnehin ?berzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

