Jetzt bei BioNTech Gewinne realisieren?

Bei BioNTech knallen heute die Sektkorken. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund f?nf Prozent im Gewinn. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 164,00 EUR. Sind die B?ren nun also geschlagen oder was bringen die n?chsten Tage? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles BioNTech-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Bei BioNTech knallen heute die Sektkorken. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund f?nf Prozent im Gewinn. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 164,00 EUR. Sind die B?ren nun also geschlagen oder was bringen die n?chsten Tage?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles BioNTech-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund vier Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Hochpunkt liegt bei 169,80 EUR. Es wird also in den n?chsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und B?ren geben.

Skeptiker k?nnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn die Renditem?glichkeiten erh?hen sich durch die gestiegenen Kurse betr?chtlich. Alle BioNTech-Aktion?re reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die H?nde.

Fazit: Bei BioNTech geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

Tipp f?r spekulative Anleger: Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine explodieren die Aktien von Alternativen Energieproduzenten. Welche Titel jetzt die Chance auf eine Ver-Zehn-Fachung bieten, lesen Sie hier ausnahmsweise v?llig kostenlos.

Die gro?e BioNTech-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit BioNTech BioNTech Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt BioNTech-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Jetzt bei BioNTech Gewinne realisieren? appeared first on Anlegerverlag.