Jetzt bei GameStop Gewinne realisieren?

Allen Grund zur Freude haben heute GameStop-Aktion?re. Das Kurstableau weist n?mlich ein Plus von rund dreizehn Prozent aus. Damit valutiert der Titel nun bei 139,01 USD. Er?ffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Regelrechte Jubelst?rme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Da dieser Aufw?rtstag die Aktie dichter an den n?chsten Bremsbereich schiebt. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund neun Prozent zum Monatshoch. Bei 150,93 USD liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Die Spannung bei GameStop ist also kaum zu ?berbieten.

Bullish eingestellte Anleger k?nnen dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erh?hen, oder sicherheitshalber auf den endg?ltigen Startschuss warten. Immerhin bieten der Anstieg einen kr?ftigen Nachlass f?r Putk?ufer. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Best?tigung.

Fazit: GameStop macht heute also ordentlich Boden gut.