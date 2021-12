Jetzt bei Pfizer Gewinne realisieren?

Die Sektkorken knallen heute bei Pfizer. So springt der Kurs um rund sechs Prozent nach oben. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 58,80 USD. K?nnen die Bullen jetzt ein Fest planen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrlichen Sonderanalyse zu Pfizer erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Pfizer der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Pfizer-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund null Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Top liegt bei 58,89 USD. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 42,33 USD und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufw?rtstrends explodieren k?nnen.

Fazit: Diese Pfizer-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

