Jetzt bei SAP Gewinne realisieren?

SAP l?sst heute die Sektkorken knallen. Schlie?lich klettert die Aktie derzeit rund drei Prozent nach oben. Der Preis f?r ein Papier betr?gt damit nun 123,02 EUR. Ist das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 126,30 EUR. Bei SAP geht es jetzt also um viel!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten B?rsianern. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 118,41 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Wie positiv die Kurse in Aufw?rtstrends ?berraschen k?nnen, beweist SAP heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

