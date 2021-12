Jetzt bei Steinhoff Gewinne realisieren?

Anleger, die Steinhoff im Depot haben, d?rften heute vor Freude in die Luft springen. Die Aktie schie?t n?mlich um rund drei Prozent nach oben. Damit kostet ein Anteilsschein nun 0,28 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Regelrechte Jubelst?rme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie n?mlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund dreizehn Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 0,31 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Daher hat Steinhoff es jetzt selbst in der Hand!

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putk?ufer oder Leerverk?ufer einen ordentlichen Discount. Steinhoff-Bullen d?rfte angesichts der kr?ftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

