Jetzt bei Steinhoff Gewinne realisieren?

Bei Steinhoff knallen heute die Sektkorken. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Auf 0,22 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Anmerkung der Redaktion: Startet Steinhoff jetzt richtig durch?

V?llig anders pr?sentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie n?mlich bis an eine wichtige H?rde heran. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 0,23 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Es l?uft also auf harten Kampf zwischen Bullen und B?ren hinaus.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, k?nnten den aktuellen H?henflug zum verg?nstigten Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. Anleger, die bei Steinhoff steigende Kurse sehen, d?rften sich durch den Anstieg best?tigt f?hlen.

Fazit: Ist das bei Steinhoff jetzt der Beginn einer neuen Rallye oder geht es in K?rze wieder runter?