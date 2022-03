JinkoSolar: Was f?r ein Tag!

Am heutigen Tage kann JinkoSolar massiv zulegen. Immerhin kann sich der Kurs ?ber ein Plus von rund f?nf Prozent freuen. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das der Beginn der n?chsten Aufw?rtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den hei?en Stein?

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 57,74 USD. Es liegt also etwas Gro?es in der Luft.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, k?nnte diese Rallye zum verg?nstigten Baisse-Einstieg nutzen. F?r Putk?ufer oder Leerverk?ufer bieten sich n?mlich nun verbilligte Preise. Wer von JinkoSolar ohnehin ?berzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

