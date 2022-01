JPMorgan: Jetzt wird?s d?nn!

F?r Anteilseigner von JPMorgan kommt es heute kn?ppeldick. Schlie?lich kommt die Aktie mit einem Minus rund f?nf Prozent unter die R?der. 160,02X kostet damit nur noch 160,02 USD. Stehen wir damit nur vor dem endg?ltigen Absturz?

Kursverlauf von JPMorgan der letzten drei Monate.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Denn dadurch kommt die n?chste wichtige Haltezone immer n?her. Derzeit reicht ein Rutsch von rund f?nf Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 151,84 gefunden. Die n?chsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Anleger, die f?r JPMorgan bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. So k?nnen Sie bei der Aktie heute einen satten Rabatt einstreichen. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Best?tigung.

