Kr?ftiger Kursanstieg bei Cancom SE!

Alle Anteilseigner von Cancom SE d?rften heute mit Geld z?hlen besch?ftigt sein. Der Kurs h?pft n?mlich regelrecht rund sechs Prozent in die H?he. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 58,82 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen?

Kursverlauf von Cancom SE der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit gro?en Spr?ngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So gen?gt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 62,88 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Cancom SE also ganz genau hinsehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten B?rsianern. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 54,03 EUR, womit sich Cancom SE in Aufw?rtstrends befindet. Cancom SE liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufw?rtstrends quasi unbegrenzt ist.

