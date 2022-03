Kr?ftiger Kursanstieg bei Covestro!

Covestro begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn der Kurs liegt derzeit rund vier Prozent im Plus. Damit stellt sich der Preis nun auf 48,68 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Covestro-Aktie. Einfach hier klicken. Kursverlauf von [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Covestro begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn der Kurs liegt derzeit rund vier Prozent im Plus. Damit stellt sich der Preis nun auf 48,68 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Covestro-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Covestro-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund drei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Top liegt bei 50,18 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Covestro also ganz genau hinsehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Demnach befindet sich Covestro in Abw?rtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 53,99 EUR verl?uft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abw?rtstrends durchaus mal explodieren k?nnen.

Fazit: Diese Covestro-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Die Energiekrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine l?sst die Aktien von Produzenten Alternativer Energien regelrecht explodieren. Die Titel mit den gr??ten Gewinnchancen haben wir f?r Sie jetzt exklusiv zusammengefasst! Hier geht’s zum Gratis-Download.

Die gro?e Covestro-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Covestro Covestro Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Covestro-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Kr?ftiger Kursanstieg bei Covestro! appeared first on Anlegerverlag.