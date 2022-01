Kr?ftiger Kursanstieg bei GameStop!

Bei GameStop knallen heute die Sektkorken. In den B?chern steht f?r den Kurs n?mlich ein Plus von rund f?nf Prozent. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 138,10 USD. War das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein Strohfeuer?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ?ndert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 121,14 USD markiert. Der Blick auf die kommenden Tage k?nnte also spannender kaum sein.

Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, m?ssen gegen den GD200 k?mpfen. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 185,22 USD und deutet damit eher Kursverluste an. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abw?rtstrends.

Fazit: Wie geht es bei GameStop jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.