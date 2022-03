Kr?ftiger Kursanstieg bei GameStop!

GameStop-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund f?nfundzwanzig Prozent im Plus. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Startet hier jetzt die n?chste Party?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Diese Rallye l?sst die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 126,29 USD liegt dieser obere Wendepunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Skeptiker k?nnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Die h?heren Kurse bieten Putk?ufern oder Leerverk?ufern n?mlich einen satten Nachlass. Wer eher bullish eingestellt ist, f?r den ist der Anstieg heute eine Best?tigung.

GameStop macht heute also ordentlich Boden gut.