Kr?ftiger Kursanstieg bei Powercell!

Powercell-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Schließlich hüpft die Aktie satte rund drei Prozent nach oben. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 17,02 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. So gen?gt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund dreiundzwanzig Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Bei 20,98 EUR liegt der Hochpunkt. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten B?rsianern derzeit nicht. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 17,92 EUR eher auf Rot. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abw?rtstrend.

