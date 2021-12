Kr?ftiger Kursanstieg bei Standard Lithium!

Standard Lithium-Aktion?re sind heute in absoluter Partystimmung. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Der Preis f?r ein Papier betr?gt damit nun 8,92 USD. Ziehen sich die B?ren nun komplett zur?ck und ?berlassen den Bullen das Feld?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Standard Lithium

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Das ?bergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Es liegen n?mlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser markante Punkt liegt bei 7,87 USD. Es wird also in den n?chsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und B?ren geben.

Anleger, die von Standard Lithium nicht ?berzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen verg?nstigten Put-Kauf. Standard Lithium-Bullen k?nnen sich entspannt zur?cklehnen und die Entwicklung genie?en.

Fazit: Bei Standard Lithium geht es ordentlich zur Sache.

