Kreditvermittler sind bei der Kreditsuche stark nachgefragt

Obwohl oder gerade weil sich die Niedrigzinspolitik der EZB dem Ende zu nähern scheint, ist die Nachfrage nach Krediten ausgesprochen groß. Immer mehr Menschen entscheiden sich dagegen, einen Kredit bei ihrer Hausbank aufzunehmen oder bei anderen Banken vorstellig zu werden. Sie arbeiten stattdessen mit Kreditvermittlern zusammen. Warum das so ist und worauf bei der Suche nach einem geeigneten Kredit speziell zu achten ist, erklärt dieser Artikel.

Kredite für jeden Einsatzzweck

Es gibt heutzutage kaum noch einen Grund, einen Kredit mit freien Verwendungszweck aufzunehmen. Mittlerweile gibt es für nahezu jedes Anliegen die passende Kreditform. So gibt es Autokredite für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs, Immobilienkredite für den Kauf oder Bau eines Hauses beziehungsweise einer Eigentumswohnung, Gründerkredite für die Gründung eines eigenen Unternehmens und viele weitere. Es ist daher sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen, der speziell auf den persönlichen Verwendungszweck zugeschnitten ist.

Indem Kreditnehmer den Verwendungszweck angeben, sorgen sie für eine größtmögliche Transparenz für die Banken und Kreditinstitute. Diese wissen genau, wofür das Geld verwendet wird, und können ihr Ausfallrisiko besser einschätzen. Bei der Anschaffung eines Autos oder einer Immobilie entstehen zudem Werte, auf die als Sicherheiten zurückgegriffen werden kann. Es ist daher empfehlenswert, sich mit der Vielzahl unterschiedlicher Kreditformen auseinanderzusetzen und genau die Variante zu wählen, die zu einem selbst und dem jeweiligen Projekt am besten passt.

Darum arbeiten viele mit professionellen Kreditvermittlern zusammen

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, bei auxmoney nach einem Kredit zu fragen. Ein solcher Kreditvermittler ist eine hervorragende Alternative zu einem klassischen Bankkredit. Die Kreditnehmer müssen sich der Bank gegenüber nicht rechtfertigen und häufig ist es mit deutlich weniger Aufwand und Bürokratie möglich, das benötigte Kapital zu bekommen. Außerdem arbeiten Kreditvermittler auf Provisionsbasis. Sie sind somit besonders engagiert und die Kunden müssen nur für solche Leistungen bezahlen, die zu den gewünschten Zielen führen.

Kreditvermittler vergeben keine eigenen Kredite, sondern führen Kreditnehmer mit potenziellen Kreditgebern zusammen. Sie verfügen über ein breit aufgestelltes Netzwerk, sodass es ihnen leichtfällt, den individuell besten Kredit zu finden. Außerdem besitzen Kreditvermittler ein großes Verhandlungsgeschick. Somit sind sie in der Lage, deutlich bessere Kreditbedingungen auszuhandeln, als dies Privatpersonen möglich wäre.

Die Rolle der Schufa bei der Kreditsuche

Die Schufa ist eine von mehreren Auskunfteien, an die sich Kreditgeber wenden, um die Bonität eines Antragstellers einschätzen zu können. Bei den Auskunfteien sind viele unterschiedliche Finanzinformationen zu allen Bürgern enthalten. Hierzu gehört beispielsweise, ob Rechnungen immer pünktlich bezahlt wurden, wie viele Kreditkarten und Bankkonten genutzt werden und ob 0%-Finanzierungen vorliegen. Mit diesem Wissen können die Kreditgeber ihr Ausfallrisiko einschätzen und entscheiden ob sie einen Kredit vergeben oder nicht.

Ein Kredit ohne Schufa ist auch bei Kreditvermittlern wie auxmoney nicht möglich. Diese führen allerdings keine eigene Bonitätsprüfung durch, sondern nehmen lediglich eine Vorprüfung vor. Das erleichtert den potenziellen Kreditnehmern die Suche nach einem geeigneten Kreditangebot erheblich. Zudem ist es mit Hilfe eines Kreditvermittlers oft möglich, einen Kredit selbst dann zu bekommen, wenn die Bonität mäßig ist. Hierbei versprechen seriöse Kreditvermittler nicht die günstigsten oder besten, sondern immer faire Kreditkonditionen.

Kredite für unterschiedliche Zielgruppen

In unterschiedlichen Lebenslagen kann es nötig sein, einen Kredit aufzunehmen. Wer am Arbeitsmarkt etabliert ist und ein regelmäßiges Einkommen hat, bekommt vergleichsweise leicht einen günstigen Kredit. Anders sieht es bei Azubis und Studenten aus oder bei Menschen, die sich in der Probezeit befinden. Auch Selbstständige mit schwankenden Einkünften haben es oft schwer, einen preiswerten Kredit zu bekommen. Für sie alle bietet es sich an, mit einem Kreditvermittler zusammenzuarbeiten.

Ebenso ist es für Menschen, die Arbeitslosengeld oder Hartz IV beziehen, häufig eine gute Idee, mit einem Kreditvermittler zusammenzuarbeiten. Solche Menschen haben häufig einen großen Ehrgeiz, ein eigenes Unternehmen zu gründen und durch harte Arbeit dafür zu sorgen, dass sie selbstständig, unabhängig und finanziell flexibel werden. In Kooperation mit einem Kreditvermittler ist es oft möglich, das hierfür notwendige Kapital zu bekommen und eine Unternehmensgründung gezielt vorzunehmen.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Kredits

Bei der Auswahl eines passenden Kredits müssen vielfältige Faktoren in den Blick genommen werden. Neben der gewünschten Kreditsumme sind das beispielsweise die Laufzeit und der effektive Jahreszins. Solche Aspekte lassen sich bei einem Onlinevergleich besonders leicht ermitteln und einander gegenüberstellen. Ebenso ist es wichtig, eine geeignete monatliche Rate zu wählen, die über einen langen Zeitraum hinweg problemlos gezahlt werden kann.

Des Weiteren ist es sinnvoll, einen Blick auf die Zinsfestschreibung zu werfen. Diese entscheidet darüber, ab welchem Zeitpunkt eine Umschuldung möglich wird, ohne dass horrende Vorfälligkeitsgebühren anfallen. Außerdem ist es extrem wichtig, dass der jeweilige Anbieter über einen guten Kundensupport verfügt und über unterschiedliche Kanäle erreichbar ist. Wer sich mit diesen unterschiedlichen Aspekten nicht selbst auseinandersetzen und Zeit und Mühe in den Kreditvergleich investieren möchte, kann solche Aufgaben an einem Kreditvermittler auslagern.

Einen passenden Kreditvermittler auswählen

Bei einem Kreditvermittler kommt es darauf an, dass dieser über eine große Expertise und jede Menge Erfahrung verfügt. So kann er innerhalb kürzester Zeit genau solche Kreditangebote finden und zusammenstellen, die zum jeweiligen Kunden passen. Seriöse Vermittler verlangen keine Vorleistungen, sondern werden erst nach erfolgreich erbrachter Leistung auf Provisionsbasis bezahlt. Zudem ist es wichtig, dass der jeweilige Kreditvermittler ein großes Netzwerk besitzt und mit ganz unterschiedlichen Kreditgebern zusammenarbeitet. So ist sichergestellt, dass die Kunden eine möglichst große Auswahl unterschiedlicher Kreditangebote erhalten, aus denen sie wählen können. Nicht zuletzt sollte ein Kreditvermittler über einen ansprechenden Webauftritt verfügen und einen Kundensupport auf diversen Kanälen anbieten.

Fazit

Die Nachfrage nach Krediten ist nach wie vor hoch. Einige wollen wichtige Anschaffungen oder Investitionen tätigen, andere benötigen das Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es zeigt sich, dass immer weniger Menschen die Zeit, dass Fachwissen oder die Ressourcen haben, um selbst nach einem geeigneten Kreditangebot zu suchen. Deswegen lagern viele die Suche an einen professionellen Kreditvermittler aus. Dieser hat viel Fachwissen, Erfahrung und ein großes Netzwerk und setzt dieses im Namen seiner Kunden ein. Auf diese Weise ist es möglich, ausgesprochen schnell an einen geeigneten Kredit zu kommen und das benötigte Kapital für die jeweiligen Projekte zu investieren.