Lanxess: Achtung Crash!

Eine echte Krise durchlebten heute Lanxess-Aktion?re. Schlie?lich muss die Aktie ein Minus von rund drei Prozent hinnehmen. Der Titel kostet damit nur noch 41,22 EUR. Sehen wir hier nur einen kleinen R?cksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse? Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Lanxess, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse. Kursverlauf von Lanxess [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Eine echte Krise durchlebten heute Lanxess-Aktion?re. Schlie?lich muss die Aktie ein Minus von rund drei Prozent hinnehmen. Der Titel kostet damit nur noch 41,22 EUR. Sehen wir hier nur einen kleinen R?cksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Lanxess, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unver?ndert gut aus. F?r neue Kaufsignale fehlen n?mlich nach wie vor nur zwei, drei feste Sitzungen. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund sechs Prozent. Bisher bedeuten 43,73 EUR diesen H?chstwert. Auf uns warten also ein paar Tage voller Spannung.

Antizyklische Anleger k?nnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. F?r Lanxess-B?ren ist der heutige Tag vermutlich ein gefundenes Fressen.

Fazit: Wie es bei Lanxess weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine explodieren die Aktien von Alternativen Energieproduzenten. Welche Titel jetzt die Chance auf eine Ver-Zehn-Fachung bieten, lesen Sie hier ausnahmsweise v?llig kostenlos.

Die gro?e Lanxess-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Lanxess Lanxess Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Lanxess-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Lanxess: Achtung Crash! appeared first on Anlegerverlag.