LANXESS bl?st zur Attacke!

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht LANXESS den heutigen Handelstag. Schlie?lich liegt die Aktie aktuell mit rund zwei Prozent im Plus. Damit stellt sich der Preis nun auf 53,12 EUR. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles LANXESS-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von LANXESS der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche LANXESS-Analyse einfach hier klicken.

Die B?ume f?r die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 50,94 EUR markiert. Die Ausgangslage k?nnte also spannender kaum sein.

Wer die ?bergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 59,77 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abw?rtstrends.

Fazit: Sind das bei LANXESS jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.