Lanxess: Das hat gesessen!

Die Kursentwicklung von Lanxess treibt den Aktion?ren heute Tr?nen in die Augen. Denn der Kurs wird satte rund sechs Prozent heruntergepr?gelt. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 39,89 EUR. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Lanxess erstellt

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn markante Hochpunkte sind unver?ndert in Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund zehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 43,73 EUR ausgelotet. Vor uns liegen also ein paar ?u?erst spannende Tage.

Anleger, die f?r Lanxess bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Denn es gibt heute einen kr?ftigen Discount. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht ?berzeugt ist, sieht seine Einsch?tzung heute best?tigt.

