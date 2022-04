Lanxess: Der Montag verspricht absolute Hochspannung!

Richtig leiden mussten zuletzt Lanxess-Aktion?re. Schlie?lich wird der Kurs heute 10,09 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. An f?nf der f?nf Sitzungen ging der Titel mit Abschl?gen aus dem Handel. Der Mittwoch tat mit einem Minus von 5,56 Prozent ganz besonders weh. Werden Anleger damit zum B?renfutter? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in [ ]

Dieser R?cksetzer tr?bt die Perspektiven f?r die n?chsten Tage. Lanxess marschiert n?mlich mit gro?en Schritten in Richtung einer ma?geblichen Unterst?tzung. Schlie?lich verl?uft das 4-Wochen-Tief nur noch rund zwei Prozent unter dem aktuellen Niveau. Bei 35,41 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. Es geht jetzt also um alles!

Die gro?e Richtung geben derzeit langfristige Abw?rtstrends vor. Immerhin verl?uft die vielbeachtete 200-Tage-Linie derzeit bei 54,72 EUR. Anleger, die eher langfristig orientiert sind, sollten diesen Indikator stets im Auge haben. Die k?rzerfristigen Trendpfeile weisen ebenfalls nach unten, weil der Kurs unterhalb seiner 50-Tage-Linie notiert.

