LANXESS: Ist heute ein Kauftag?

LANXESS begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So schie?t die Aktie um rund drei Prozent nach vorne. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 58,58 EUR. Doch wie geht es nun weiter?

Kursverlauf von LANXESS der letzten drei Monate.

Ein solcher Kursgewinn l?sst die Chartanalysten in Jubelst?rme ausbrechen. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. Immerhin markiert der Titel ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 58,00 EUR ausgelotet. Spannung ist f?r die n?chsten Tage also garantiert.

Anleger, die eher d?stere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. B?rsianer, die von den Zukunftsaussichten bei LANXESS ?berzeugt sind, bekommen heute eine weitere Best?tigung.

