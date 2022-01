LANXESS mit beeindruckendem Start!

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktion?ren von LANXESS. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Mittlerweile wechseln die Papiere f?r 58,72 EUR den Besitzer. Wurden die B?ren dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von LANXESS der letzten drei Monate.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil der n?chste wichtige Widerstand jetzt immer n?her r?ckt. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund null Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 59,00 EUR. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 59,30 EUR, womit sich LANXESS in Abw?rtstrends befindet. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit f?r fallende Kurse in langfristigen Abw?rtstrends h?her ist, sind immer auch kr?ftige Plus-Tage m?glich.

