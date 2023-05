Laumann sieht kurzfristige Entspannung bei Medikamentenknappheit

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht zumindest kurzfristig eine Entspannung bei knappen Medikamenten.

Er habe vom Großhandel die Rückmeldung, dass dieser in der Lage sei, die knappen Medikamente auf den Weltmärkten zu besorgen, sagte Laumann bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" am Mittwochabend. "Ich glaube, dass wir die Engpässe damit ein bisschen in den Griff bekommen."

Er warnte jedoch davor, dass der Antibiotikamangel weltweit vorherrsche. Man müsse wieder mehr Pharmaproduktion nach Europa holen, forderte der CDU-Politiker. Dem pflichtete der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, bei: "Früher war Deutschland mal die Apotheke Europas, jetzt hängen wir hinten dran." Er kritisierte, dass drei Werke in Indien für die weltweite Produktion von Diabetesmedikamenten zuständig seien. "Globalisierung, so schön sich das auch anhört, bedeutet auch: Wenn es klemmt, klemmt es überall." Dass derzeit Antibiotikasäfte für Kinder nicht zu bekommen seien, bezeichnete Gassen als einen Offenbarungseid und forderte eine Rückverlagerung nach Europa. Laumann warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen. "Ehe wir in nennenswertem Umfang wieder hier produzieren können, sind wir alle fünf Jahre älter", sagte der Minister.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH