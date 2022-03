LEG Immobilien kommt heute unter die R?der!

Aktion?re, die LEG Immobilien im Depot haben, d?rfte es heute die Laune verhageln. Schlie?lich rutscht die Aktie um rund drei Prozent in die Tiefe. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 104,30 EUR. Was bedeutet das jetzt f?r die n?chsten Tage? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur LEG [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Aktion?re, die LEG Immobilien im Depot haben, d?rfte es heute die Laune verhageln. Schlie?lich rutscht die Aktie um rund drei Prozent in die Tiefe. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 104,30 EUR. Was bedeutet das jetzt f?r die n?chsten Tage?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur LEG Immobilien-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von LEG Immobilien der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche LEG Immobilien-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die ?bergeordnete Technik. LEG Immobilien kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund 0,1 Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 104,25 EUR. Jetzt wird es also ernst!

Anleger, die f?r LEG Immobilien mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, k?nnten den aktuellen R?cksetzer zum Nachkauf nutzen. Denn heute wei? niemand, ob Sie die Aktien noch einmal so g?nstig bekommen. Ohnehin skeptisch eingestelle B?rsianer f?hlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich best?tigt.

Fazit: Bei LEG Immobilien geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

Die gro?e LEG Immobilien-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit LEG Immobilien LEG Immobilien Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt LEG Immobilien-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post LEG Immobilien kommt heute unter die R?der! appeared first on Anlegerverlag.