Lufthansa: Die Zahlen sind da! Kapitalerh?hung sp?lt richtig Geld in die Kasse!

Jetzt ist es amtlich. Die Kapitalerh?hung bei der Lufthansa war ein voller Erfolg. Die Airline wollte sich ?ber die Ausgabe neuer Aktien frisches Geld sichern, um das Eigenkapital zu st?rken und die Corona-Staatshilfen zur?ckzuzahlen. ?brigens deutlich schneller als urspr?nglich gedacht. Das ist ersten Angaben zufolge wohl auch gegl?ckt. Und wie! 98,4 Prozent der Anleger nahmen ihre Bezugsrecht wahr und zeichneten die neuen Aktien.?

Damit konnte die Airline 2,162 Milliarden Euro erl?sen. Julian Schoof als Head of Investing der Deutschen Bank meinte dazu: ?Eine so hohe Annahmequote ist ein gro?er Erfolg und zeigt, dass die Lufthansa ihre Investoren voll ?berzeugen konnte.? In der kommenden Woche werden die neuen Aktien erstmals gehandelt. Der Aktienkurs pendelt seit einigen Tagen um die Marke von sechs Euro.?

Fazit: Die Lufthansa macht einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Doch wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Wie gro? sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

