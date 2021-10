Lufthansa: Kapitalerh?hung ein voller Erfolg!?

Unt?tigkeit kann man der Lufthansa nun wirklich nicht unterstellen. Denn die Airline hat in den vergangenen Tagen und Wochen vieles unternommen, um wieder in die Spur zu kommen. Zuletzt startete die Lufthansa eine Kapitalerh?hung mittels der Ausgabe neuer Aktien. Und der Erfolg ist ?berw?ltigend. Denn ?ber 98 Prozent der Anleger nahmen ihre Bezugsrechte wahr. Das sp?lt frisches Geld in die Kassen?

So hat die Airline soeben vermeldet, dass mittels der Kapitalerh?hung ein Bruttoerl?s von 2,162 Milliarden Euro generiert werden konnte. Dieses Geld soll genutzt werden, um die Corona-Staatshilfen deutlich fr?her als geplant zur?ckzuzahlen, um damit den Einfluss des Staates auf das Unternehmen wieder zu verringern. Gepaart mit dem zuletzt wieder deutlich anziehenden Flugverkehr sind das gute Voraussetzungen f?r die Lufthansa in K?rze kr?ftig durchzustarten.?

Fazit: Die Lufthansa macht einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Doch wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Wie gro? sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse k?nnen Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

