M?rkte am Morgen: BioNTech, Valneva, Nel, Teamviewer am Tag der Fed-Sitzung

Heute Abend ist es also so weit. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve Bank kommt zusammen. Dass die Fed die Anleihenk?ufe deutlich reduzieren wird, steht bereits fest. Die Frage ist allerdings: Wie schnell. Ob die Antwort auf diese Frage eine unmittelbare Auswirkung auf die M?rkte haben wird, bleibt abzuwarten. Allzu gro?e ?berraschungen sind n?mlich nahezuausgeschlossen, zumal sogar das Thema Zinserh?hung in den vergangenen Tagen immer mal wieder gespielt wurde.?

Die B?rsen d?rften heute Morgen also nahezu unver?ndert er?ffnen. Der deutsche Aktienindex wird im Bereich von 15.500 Punkten erwartet. Das Hoch der vergangenen Tage liegt bei 15.827 Z?hlern. Diese Marke sollte der Index zun?chst einmal ?berbieten, ehe es weiter nach oben gehen kann. Gelingt dies, k?nnte das der Beginn f?r eine Jahresend-Rallye sein, die den Kurs wieder ?ber 16.000 Punkte f?hren d?rfte.?

