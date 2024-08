McDonald`s will Filialnetz in Deutschland deutlich ausbauen

McDonald`s will sein Filialnetz in Deutschland deutlich ausbauen.

Rund drei Milliarden Euro sollen in den Aus- und Umbau der Fast-food-Restaurants investiert werden. "Wir werden in den nächsten Jahren rund 500 neue Restaurants eröffnen", sagte Deutschland-Chef Mario Federico dem Nachrichtenmagazin "Focus". Damit will der Konzern hierzulande um über 400 auf rund 1.800 Standorte im Jahr 2030 wachsen.

Vorgesehen seien daneben insbesondere die Modernisierung der Restaurants, neue zweispurige "McDrives" sowie grüne Energie durch Photovoltaik. Federico kritisierte gegenüber "Focus" die langen Planungs- und Genehmigungsverfahren: "Allein für die Modernisierung einer Filiale brauchen wir teilweise mindestens sechs Monate, nur wegen der Bürokratie. Das ist doch irre", so der Deutschland-Chef.