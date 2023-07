Mercedes-Benz setzt auf Ladenetz von Tesla in den USA

Nach Ford und General Motors setzt auch Mercedes-Benz ab 2024 auf das Ladenetz von Tesla in den USA.

"Durch diesen uneingeschränkten Zugang zu allen wichtigen Ladenetzen steigert Mercedes-Benz das Kundenerlebnis weiter, fördert die Attraktivität von Elektrofahrzeugen und deren Marktdurchdringung", teilte der Konzern am Freitag mit. Ab 2025 wolle man zudem Ladeöffnungen nach dem North American Charging Standard (NACS) in neue Elektrofahrzeuge einbauen.

Im Rahmen der stufenweisen Umstellung biete man zunächst einen Adapter an. Mit seinen US-Partnern will Mercedes-Benz außerdem ein eigenes Schnellladenetz mit rund 400 Ladestationen und mehr als 2.500 Ladepunkten in Nordamerika bis zum Ende des Jahrzehnts aufbauen. Weltweit plane man den Aufbau von 2.000 "Charging Hubs" mit über 10.000 Ladepunkten, hieß es. "Die Mercedes-Benz Charging Hubs werden für Elektrofahrzeuge aller Marken zugänglich sein, so dass ein breites Spektrum an Elektrofahrzeugen davon profitiert", so der Autobauer.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH