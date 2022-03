Meta Platforms geht richtig ab!

Meta Platforms legt heute einen Traumstart hin. Die Aktie schie?t n?mlich um rund drei Prozent nach oben. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. War das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein Strohfeuer? Download-Tipp: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r [ ]

Meta Platforms legt heute einen Traumstart hin. Die Aktie schie?t n?mlich um rund drei Prozent nach oben. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. War das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein Strohfeuer?

Kursverlauf von Meta Platforms der letzten drei Monate.

Dieser Tagesgewinn sorgen f?r Freudenspr?nge bei den Bullen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie n?mlich bis an eine wichtige H?rde heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund 0,5 Prozent f?r neue Monatshochs. Bei 220,67 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Wir k?nnen uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und B?ren einstellen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden B?rsianern momentan Sorgen. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 319,33 USD eher auf Rot. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

