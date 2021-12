Microsoft: Was ist denn jetzt los?

Schlechte Nachrichten f?r Microsoft-Aktion?re. Die Aktie weist n?mlich ein Minus auf von rund drei Prozent. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 328,24 USD. Gewinnen die B?ren jetzt dauerhaft die Oberhand?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Microsoft erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Microsoft der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Microsoft-Analyse einfach hier klicken.

Dieser R?cksetzer tr?bt die Perspektiven f?r die n?chsten Tage. Microsoft rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund drei Prozent entfernt. Diese Marke wurde bei 318,03 USD markiert. Die Ausgangslage k?nnte also spannender kaum sein.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kr?ftigem Discount. Ohnehin skeptisch eingestelle B?rsianer f?hlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich best?tigt.

Fazit: Wie es bei Microsoft weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

[DEBUG INFO]

Name: Microsoft

W?hrung: USD

Wert: 328,24

Letzter Schlusswert: 339,40

Differenz zum Vortag in Prozent: -3,29

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus drei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 3,29

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 3,21

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 6,53

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sieben

Mittelwert der letzten 200 Tage: 281,71

Mittelwert der letzten 50 Tage: 322,62

4-Wochen-Tief: 318,03

4-Wochen-Hoch: 349,67