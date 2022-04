Moderna als strong buy!?

Die Bullen geben heute bei Moderna den Ton an. So zeigt die Kurstafel f?r die Aktie einen kr?ftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Auf 149,66 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Moderna-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Die Bullen geben heute bei Moderna den Ton an. So zeigt die Kurstafel f?r die Aktie einen kr?ftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Auf 149,66 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Moderna-Aktien verkaufen?

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.



Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus bringt die Aktie n?mlich n?her an eine charttechnische H?rde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund dreizehn Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verl?uft bei 169,82 EUR. Der Kursverlauf von Moderna verspricht also spannend zu werden.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, k?nnte diese Rallye zum verg?nstigten Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. Anleger, die mittel- und langfristig an Moderna glauben, sehen sich hier heute best?tigt.

Fazit: Ist das bei Moderna jetzt der Beginn einer neuen Rallye oder geht es in K?rze wieder runter?

