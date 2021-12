Moderna: Der Anfang vom Ende?

Richtig leiden m?ssen heute Moderna-Aktion?re. Schlie?lich schw?chelt der Kurs und geht rund f?nf Prozent in die Knie. Dadurch verringert sich der Preis f?r einen Anteilsschein jetzt auf 224,95 EUR. Die B?ren haben die Bullen also in die Ecke gedr?ngt – k?nnen die sich aus der Umklammerung l?sen? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.