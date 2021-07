Moderna mit R?ckenwind

Bei Moderna geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Immerhin kann sich der Kurs ?ber ein Plus von rund vier Prozent freuen. Damit kostet ein Anteilsschein nun 285,35 EUR. Sind die B?ren nun also geschlagen oder was bringen die n?chsten Tage?

Anmerkung der Redaktion: Startet Moderna jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sieben Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 305,00 EUR. Anleger sollten Moderna also unbedingt im Auge behalten.

Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, k?nnen sich auf den GD200 st?tzen. Wenn es danach geht, verl?uft Moderna n?mlich in Aufw?rtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 147,41 EUR befindet. Moderna liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufw?rtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Moderna kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen k?nnen.