Moderna ? Was geht denn hier ab?

Einen Traumstart legt heute Moderna hin. Immerhin kann sich der Kurs ?ber ein Plus von rund drei Prozent freuen. Damit valutiert der Titel nun bei 233,00 EUR. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.

Das ?bergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn die n?chste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer N?he. Bisher lag dieses Low bei 198,50 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, d?rften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Wenn es danach geht, verl?uft Moderna n?mlich in Aufw?rtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 227,67 EUR befindet. Dass das ?berraschungspotenzial in Aufw?rtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

