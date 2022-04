MorphoSys ?berzeugt die Aktion?re. Der Montag verspricht Hochspannung!

MorphoSys leuchtet derzeit in kr?ftigem Gr?n. Denn die Notierungen klettern im Vergleich zur Vorwoche rund 2,52 Prozent. Insgesamt drei der f?nf Handelstage beendete die Aktie mit Zugewinnen. Darunter war am Montag der h?chste Tagesgewinn f?r MorphoSys mit einem Plus von 6,23 Prozent. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter? Download-Tipp f?r [ ]

appeared first on Anlegerverlag . MorphoSys leuchtet derzeit in kr?ftigem Gr?n. Denn die Notierungen klettern im Vergleich zur Vorwoche rund 2,52 Prozent. Insgesamt drei der f?nf Handelstage beendete die Aktie mit Zugewinnen. Darunter war am Montag der h?chste Tagesgewinn f?r MorphoSys mit einem Plus von 6,23 Prozent. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter?

Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt f?r die Charttechniker. Weil sich die n?chste ma?gebliche H?rde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So gen?gt mittlerweile ein weiterer kleiner Anstieg f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 27,40 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Abw?rtstrends geben derzeit im gro?en Bild die Richtung vor. Schlie?lich errechnet sich f?r den Mittelwert der vergangenen 200 Tage ein Wert von 37,30 EUR. Anleger, die eher langfristig orientiert sind, sollten diesen Indikator stets im Auge haben. Im k?rzeren Zeitfenster sind Trends dagegen eher positiv zu interpretieren, da der Kurs ?ber seiner 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: MorphoSys macht in dieser Woche also ordentlich Boden gut. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise hier abrufen k?nnen.

