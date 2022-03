Morphosys bricht komplett ein. DAS steckt hinter dem Absturz.?

Der einstige ?berflieger der B?rsen Morphosys muss heute erneut eine herbe Schlappe hinnehmen und rutscht heute unter eine wichtige Marke. Zur Stunde verliert der Wert fast zehn Prozent! Die Aktie wird aktuell f?r nur noch etwas weniger als 23 Euro gehandelt. Doch was steckt hinter diesem pl?tzlichen Absturz an einem eigentlich relativ ruhigen Handelstag??

Genau darin liegt das Problem, denn es gibt derzeit keinerlei neue Meldungen zu Morphosys. Weder das Unternehmen hat eine Mitteilung ver?ffentlicht, noch gibt es sonst irgendetwas zu vermelden. Damit k?nnte es sich bei den Verlusten um Gewinnmitnahmen handeln, die sich dann verselbstst?ndigt haben. Immerhin konnte der Kurs seit den Tiefs Ende Februar im Bereich von 21 Euro in nur drei Wochen mehr als 20 Prozent zulegen?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

