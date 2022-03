MorphoSys dreht nach oben. Schafft die Aktie heute die Wende?

MorphoSys beginnt die heutige Sitzung mit einem kr?ftigen Anstieg. Schlie?lich sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer als gestern. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 23,80 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein f?r weitere Kursgewinne gelegt?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

V?llig anders pr?sentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil sich die n?chste ma?gebliche H?rde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 25,96 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, m?ssen gegen den GD200 k?mpfen. Denn diese Linie verl?uft bei 39,86 EUR, sodass f?r MorphoSys Abw?rtstrends gelten. Aber dass die Kurse auch Abw?rtstrends positiv ?berraschen k?nnen, beweist MorphoSys heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

