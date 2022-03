Morphosys: Er?ffnet die Deutsche Bank eine gigantische Kaufgelegenheit?

An einem eigentlich festeren B?rsentag kommt es f?r Morphosys heute kn?ppeldick. Denn die Aktie st?rzt mit einem Minus von rund neun Prozent geradezu ab. Zwischenzeitlich kostete die Aktie weniger als 23 Euro nach einem Schlusskurs von 25,37 Euro gestern. Ein herber R?ckschlag. Verantwortlich daf?r k?nnte eine neue Analyse der Deutschen Bank sein, die ihr Kursziel f?r Morphosys deutlich korrigiert hat. Aber, Moment mal?

Die Deutsche Bank kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis ?Halten?. Also alles nichts Wildes. Gleichzeitig hat Analyst Rajan Sharma das Kursziel von 46 Euro auf 30 Euro nach unten korrigiert. Das klingt erst einmal nach viel. Angesichts des aktuellen Kursniveaus hat Morphosys aber selbst nach dieser Herabstufung noch einiges an Luft nach oben. Denn bei einem Kurs von 23 Euro kann die Aktie mehr als 30 Prozent zulegen, um diese Zielmarke zu erreichen!

Sehen wir hier bei Morphosys heute also Kaufkurse? Oder schaltet Morphosys jetzt wieder dauerhaft in den R?ckw?rtsgang? Und vor allem: Wie sollten sich Aktion?re jetzt verhalten?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

