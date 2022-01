MorphoSys: Heute beginnt der Ausverkauf!

Regelrechte Qualen m?ssen heute MorphoSys-Anleger durchleben. So hat die Aktie ein Minus von rund f?nf Prozent zu verarbeiten. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Die B?ren erh?hen also den Druck – k?nnen sich die Bullen davon befreien? Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.