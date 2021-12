MorphoSys mit beeindruckendem Start!

Bei allen MorphoSys-Aktion?ren brandet heute kr?ftiger Jubel auf. Schlie?lich wird die Aktie rund drei Prozent nach vorne katapultiert. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 34,87 EUR. Startet hier jetzt die n?chste Party?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie n?mlich bis an eine wichtige H?rde heran. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 36,63 EUR. Die Ausgangslage k?nnte also spannender kaum sein.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Demnach befindet sich MorphoSys in Abw?rtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 53,98 EUR verl?uft. Doch selbst in Abw?rtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

